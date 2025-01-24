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Galatasaray-Konyaspor maçı ne zaman? GS-Konyaspor maçı hangi kanalda?

Galatasaray-Konyaspor maçı ne zaman? GS-Konyaspor maçı hangi kanalda?
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Trendyol Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Galatasaray-Konyaspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Galatasaray-Konyaspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Galatasaray-Konyaspor maçı ne zaman?

Trendyol Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Galatasaray- Konyaspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Galatasaray- Konyaspor maçı şifresiz mi? Galatasaray- Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Galatasaray- Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray- Konyaspor maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

25-01-2025 GALATASARAY VS KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray ile Konyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, beIN Sports Tod TV, Bein Sports 1 kanalından canlı maç izlenebilecek.

GALATASARAY-KONYASPOR MAÇI BEIN SPORTS TOD TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GALATASARAY-KONYASPOR MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GALATASARAY-KONYASPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Galatasaray-Konyaspor maçı, 25 Ocak Cumartesi günü oynanacak.

GALATASARAY-KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Konyaspor maçı, saat 19:00 başlayacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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