Galatasaray kimleri transfer etti? 2022 GS transferleri, GELENLER – GİDENLER! - Haberler

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Galatasaray kimleri transfer etti? 2022 GS transferleri, GELENLER – GİDENLER!

Haberler.com - Gündem
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2022-23 Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kalırken sporseverler yeni, transferleri merak ederken Galatasaray kimleri transfer etti araştırdı. Peki, Galatasaray kimleri transfer etti? İşte, 2022 GS transferleri ve gelen, gide futbolcular!

2022-23 transfer sezonunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray yeni sezon için önemli isimlerle görüşmeler sürdürürken sporseverler de Galatasaray kimleri transfer etti merak etti. Peki, GS transferleri kimler? İşte, detaylar…

GALATASARAY KİMLERİ TRANSFER ETTİ?

Gelenler

Abdulkerim Bardakcı

Kazımcan Karataş

Sergio Oliveira

Gidenler

Marcao

Semih Kaya

Babel

Feghouli

Valentine Ozornwafor

Bartuğ Elmaz

Erkan Süer

Arda Turan

Fatih Öztürk

Pulgar

Pena

Halil Dervişoğlu

Alparslan Öztürk

Kiralıktan dönenler

Eren Aydın

Emin Bayram

Oğulcan Çağlayan

Emre Akbaba

Yunus Akgün

Luyindama

Diagne (sözleşme dondurulmuştu)

Aytaç Kara

Sekidika

Ali Yavuz Kol

Emre Taşdemir

Süleyman Luş

Batuhan Şen

Abdussamed Karnucu

Atalay Babacan

Berk Balaban

Okan Kocuk.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Galatasaray Gündem Spor Haberler

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