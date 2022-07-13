Galatasaray kimleri transfer etti? 2022 GS transferleri, GELENLER – GİDENLER!
Haberler.com - Gündem
- Güncelleme:
- Güncelleme:
2022-23 Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kalırken sporseverler yeni, transferleri merak ederken Galatasaray kimleri transfer etti araştırdı. Peki, Galatasaray kimleri transfer etti? İşte, 2022 GS transferleri ve gelen, gide futbolcular!
2022-23 transfer sezonunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray yeni sezon için önemli isimlerle görüşmeler sürdürürken sporseverler de Galatasaray kimleri transfer etti merak etti. Peki, GS transferleri kimler? İşte, detaylar…
GALATASARAY KİMLERİ TRANSFER ETTİ?
Gelenler
Abdulkerim Bardakcı
Kazımcan Karataş
Sergio Oliveira
Gidenler
Marcao
Semih Kaya
Babel
Feghouli
Valentine Ozornwafor
Bartuğ Elmaz
Erkan Süer
Arda Turan
Fatih Öztürk
Pulgar
Pena
Halil Dervişoğlu
Alparslan Öztürk
Kiralıktan dönenler
Eren Aydın
Emin Bayram
Oğulcan Çağlayan
Emre Akbaba
Yunus Akgün
Luyindama
Diagne (sözleşme dondurulmuştu)
Aytaç Kara
Sekidika
Ali Yavuz Kol
Emre Taşdemir
Süleyman Luş
Batuhan Şen
Abdussamed Karnucu
Atalay Babacan
Berk Balaban
Okan Kocuk.