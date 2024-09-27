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Galatasaray Kasımpaşa muhtemel 11'leri nedir? Galatasaray çift forvet mi oynayacak?

Galatasaray Kasımpaşa muhtemel 11'leri nedir? Galatasaray çift forvet mi oynayacak?
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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Peki, Galatasaray Kasımpaşa muhtemel 11'leri nedir? Galatasaray çift forvet mi oynayacak?

Süper Lig'in 7. haftasında lider Galatasaray, evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak. İlk 6 maçında 6 galibiyet alarak rekor kıran sarı-kırmızılı ekip, yarınki maçta zafer elde ederse tarihindeki en iyi sezon başlangıcına imza atacak. Peki, Galatasaray Kasımpaşa muhtemel 11'leri nedir? Galatasaray çift forvet mi oynayacak?

GALATASARAY'DA TEK EKSİK ZİYECH

Galatasaray'da Hakim Ziyech, sakatlığı sebebiyle yarın Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.

Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech, yarın Kasımpaşa ile oynanacak maçta görev alamayacak.

Ligdeki 6 maçta 20 gol

Galatasaray, Süper Lig'de sezonun ilk 6 maçında 20 kez fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor'a 2'şer, Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor'a 5'er, Gaziantep FK ile Fenerbahçe'ye de 3'er gol attı.

Galatasaray, ligde şu anda en fazla gol atan takım konumunda bulunuyor.

Kasımpaşa'yı ağırladığı son 7 maçta bir kez kaybetti

GALATASARAY- KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın kendi sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadelede, hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

GALATASARAY- KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray- Kasımpaşa maçı yarın akşam saat 19:00'da oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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