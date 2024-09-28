Galatasaray Kasımpaşa hangi kanalda? Galatasaray Kasımpaşa maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Galatasaray Kasımpaşa maçı hangi kanalda? Galatasaray Kasımpaşa Trendyol Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Galatasaray Kasımpaşa maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Galatasaray Kasımpaşa maçını hangi kanal veriyor? İşte Galatasaray Kasımpaşa maçı yayın bilgisi haberimizde!

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Kasımpaşa maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray Kasımpaşa maçını Bein Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Bein Sports kullanıcıları bu akşamki Galatasaray Kasımpaşa maçını şifresiz izleyebilecekler.

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Kasımpaşa maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Maç Bein Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

GALATASARAY KASIMPAŞA İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Galatasaray Kasımpaşa maçı 11'leri belli oldu:

Galatasaray: Muslera, Jelert, Nelsonn, Abdülkerim, Jakobs, Sara, Kerem Demirbay, Sallai, Yunus, Icardi, Osimhen.

Kasımpaşa: Gianniotis, Opoku, Yasin, Winck, Mortadha, Cafu, Aytaç, Barak, Hajradinovic, Fall, Da Costa.

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray Kasımpaşa maçı, İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.