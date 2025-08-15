Galatasaray Karagümrük maç kadrosu, ilk 11'ler belli oldu mu? Osimhen oynayacak mı?

Galatasaray Karagümrük maç kadrosu 11'ler! Galatasaray Karagümrük maç kadrosu 11'ler belli oluyor! Galatasaray Karagümrük maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Galatasaray Karagümrük ilk 11'ler açıklanıyor. Galatasaray Karagümrük muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇ KADROSU 11'LERİ

Galatasaray Karagümrük maçı 11'leri belli oldu:

Galatasaray 11'i: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Sane, Barış Alper Yılmaz.

Fatih Karagümrük 11'i: Grbic, Atakan, Fatih, Balkovec, Çağtay, Daniel, Tresor, Berkay, Serginho, Ahmet, Tiago Çukur.

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 21. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım, ligde daha önce 20 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 13 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip ise 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Beş mücadele ise beraberlikle sona erdi.

Rekabette Galatasaray 39 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 18 golle karşılık verdi.