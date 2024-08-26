Galatasaray kaçıncı hafta bay geçecek 2024? Galatasaray hangi hafta, ne zaman bay geçiyor?

Galatasaray kaçıncı hafta bay! Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan biri olan Galatasaray'ın bay geçeceği hafta merak konusu oldu. Galatasaray'ın 2024-2025 fikstürüne göre kaçıncı hafta, ne zaman bay geçeceği belli oldu. Peki, GS kaçıncı hafta, ne zaman, hangi haftayı bay geçecek? İşte Galatasaray bay hafta haberimizde..

GALATASARAY KAÇINCI HAFTA BAY GEÇİYOR?

Galatasaray 11. haftayı ve 30. haftayı bay geçecek. Galatasaray'ın bay geçeceği haftaların tarihleri ise şöyledir:

Galatasaray'ın bay geçeceği 11. hafta maçları 3 Kasım 2024 tarihlerinde, bay geçeceği 30. hafta maçları ise 6 Nisan 2025 haftası tarihlerinde oynanacak.

GALATASARAY NE ZAMAN BAY GEÇİYOR?

Galatasaray 11. ve 30. haftalarda bay geçecek. Galatasaray'ın bay geçeceği haftalarda maç programı şu şekildedir:

11. Hafta

30. Hafta