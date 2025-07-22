" Galatasaray'ın yeni takım kaptanı kim oldu?" sorusu özellikle sezon öncesi kamp döneminde gündemdeydi. Muslera sonrası oluşan kaptanlık boşluğunu dolduracak ismin kim olacağı, taraftar ve medya tarafından yakından takip ediliyordu. Peki, Galatasaray'ın yeni takım kaptanı kim oldu? İşte detaylar...

GALATASARAY'IN YENİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Galatasaray'da 13 sezondur kaleyi koruyan Fernando Muslera, sezon sonunda takıma veda etti. Onun ardından kaptanlık görevi için birçok isim gündeme gelse de, teknik ekip tercihini Mauro Icardi'den yana kullandı. Arjantinli yıldız, geçtiğimiz sezon hem saha içindeki performansıyla hem de saha dışındaki liderliğiyle ön plana çıkmıştı.

Teknik direktör Okan Buruk, yaptığı açıklamada Mauro Icardi'nin antrenman performansından da övgüyle bahsetti. Buruk, "Icardi, yavaş yavaş toplu çalışmalara başladı. Onu joker olarak kullanıyoruz. Motivasyonu yüksek, takım arkadaşlarına yaklaşımı olumlu. Sahada pozitif tavırları var ve bu takımı etkiliyor" ifadelerini kullandı.

Icardi'nin fiziksel olarak henüz tam hazır olmadığı belirtilse de, liderlik özelliği sayesinde kaptanlık görevine getirildi. Okan Buruk, yıldız oyuncunun takım içindeki etkisinin kaptanlık için belirleyici olduğunu vurguladı.