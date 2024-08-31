Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maç tarihleri

Galatasaray Avrupa Ligi maç tarihleri! Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki fikstürleri belli oldu. Peki, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman, ilk maçı ne zaman ve kimle oynayacak? İşte, Galatasaray UEFA Avrupa Ligi fikstürü haberimizde!

GALATASARAY'IN AVRUPA LİGİ MAÇLARI

25 Eylül 2024: Galatasaray - PAOK

3 Ekim 2024: Riga Skola - Galatasaray (D)

23 Ekim 2024: Galatasaray - Elfsborg

7 Kasım 2024: Galatasaray - Tottenham

28 Kasım 2024: AZ Alkmaar - Galatasaray (D)

12 Aralık 2024: Malmö - Galatasaray (D)

21 Ocak 2025: Galatasaray - Dinamo Kiev

30 Ocak 2025: Ajax - Galatasaray (D)