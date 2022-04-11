Galatasaray'ın 2022 yılı kadrosu! Galatasaray 2021- 2022 sezonu yaz ve ara transfer dönemi transferleri kimler? - Haberler

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Galatasaray'ın 2022 yılı kadrosu! Galatasaray 2021- 2022 sezonu yaz ve ara transfer dönemi transferleri kimler?

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Galatasaray'ın 2022 yılı kadrosu! Galatasaray 2021- 2022 sezonu yaz ve ara transfer dönemi transferleri kimler?

Galatasaray 2021 - 2022 sezonu bir çok transfer yaptı. Galatasaray'ın 2022 yılı kadrosu! Galatasaray 2021- 2022 sezonu yaz ve ara transfer dönemi transferleri kimler?

Bu sene şampiyonluk parolasından çok uzak kalan, taraftarlarına saç baş yoldurtan Galatasaray, sezon başı ve ara transfer döneminde yaptığı transferler futbol severler tarafından eleştiriye tutulmakta. Galatasaray bu sene hangi oyuncuları transfer etti? kaç para verdi? yaz ve ara transfer dönemlerinde kimleri aldılar? detaylar haberimizde...

1 Fernando Muslera

13 İsmail Çipe

26 Inaki Pena

50 Jankat Yılmaz

99 Fatih Öztürk

3 Omar Elabdellaoui

5 Alpaslan Öztürk

6 Patrick Van Aanholt

24 Işık Kaan Arslan

25 Victor Nelsson

45 Marcao

88 Semih Kaya

93 Sacha Boey

4 Taylan Antalyalı

7 Kerem Aktürkoğlu

8 Ryan Babel

15 Erick Pulgar

19 Ömer Bayram

21 Olimpiu Morutan

22 Berkan Kutlu

33 Alexandru Cicaldau

54 Emre Kılınç

63 Bartuğ Elmaz

66 Arda Turan

89 Sofiane Feghouli

11 Mostafa Mohamed

18 Bafetimbi Gomis

53 Barış Alper Yılmaz

67 Halil Dervişoğlu

Victor Nelsson -3.50 mil. €

Alexandru Cicaldau - 6.50 mil. €

Olimpiu Morutan - 4.10 mil. €

Berkan Kutlu - 4.00 mil. €

Barış Alper Yılmaz - 2.10 mil. €

Sacha Boey - 1.15 mil. €

Halil Dervişoğlu -Kiralık ücreti: 1.00 mil. €

Gustavo Assunção - Kiralık ücreti: 100 Bin €

Patrick van Aanholt - Bedelsiz

Aytaç Kara - Bedelsiz

Alpaslan Öztürk - Bedelsiz

Bafétimbi Gomis - Bedelsiz

Semih Kaya - Bedelsiz

Erick Pulgar - Kiralık

Iñaki Peña - Kiralık

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