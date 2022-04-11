Galatasaray'ın 2022 yılı kadrosu! Galatasaray 2021- 2022 sezonu yaz ve ara transfer dönemi transferleri kimler?
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Galatasaray 2021 - 2022 sezonu bir çok transfer yaptı. Galatasaray'ın 2022 yılı kadrosu! Galatasaray 2021- 2022 sezonu yaz ve ara transfer dönemi transferleri kimler?
Bu sene şampiyonluk parolasından çok uzak kalan, taraftarlarına saç baş yoldurtan Galatasaray, sezon başı ve ara transfer döneminde yaptığı transferler futbol severler tarafından eleştiriye tutulmakta. Galatasaray bu sene hangi oyuncuları transfer etti? kaç para verdi? yaz ve ara transfer dönemlerinde kimleri aldılar? detaylar haberimizde...
1 Fernando Muslera
13 İsmail Çipe
26 Inaki Pena
50 Jankat Yılmaz
99 Fatih Öztürk
3 Omar Elabdellaoui
5 Alpaslan Öztürk
6 Patrick Van Aanholt
24 Işık Kaan Arslan
25 Victor Nelsson
45 Marcao
88 Semih Kaya
93 Sacha Boey
4 Taylan Antalyalı
7 Kerem Aktürkoğlu
8 Ryan Babel
15 Erick Pulgar
19 Ömer Bayram
21 Olimpiu Morutan
22 Berkan Kutlu
33 Alexandru Cicaldau
54 Emre Kılınç
63 Bartuğ Elmaz
66 Arda Turan
89 Sofiane Feghouli
11 Mostafa Mohamed
18 Bafetimbi Gomis
53 Barış Alper Yılmaz
67 Halil Dervişoğlu
Victor Nelsson -3.50 mil. €
Alexandru Cicaldau - 6.50 mil. €
Olimpiu Morutan - 4.10 mil. €
Berkan Kutlu - 4.00 mil. €
Barış Alper Yılmaz - 2.10 mil. €
Sacha Boey - 1.15 mil. €
Halil Dervişoğlu -Kiralık ücreti: 1.00 mil. €
Gustavo Assunção - Kiralık ücreti: 100 Bin €
Patrick van Aanholt - Bedelsiz
Aytaç Kara - Bedelsiz
Alpaslan Öztürk - Bedelsiz
Bafétimbi Gomis - Bedelsiz
Semih Kaya - Bedelsiz
Erick Pulgar - Kiralık
Iñaki Peña - Kiralık