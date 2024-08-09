Galatasaray Hatayspor maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Galatasaray Hatayspor maç kadrosu ilk 11! Galatasaray bu akşam Hatayspor ile Süper Lig maçı oynayacak. Galatasaray'ın Hatayspor ile oynayacağı maçın 11'leri belli oluyor. Peki, Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? İşte Hatayspor Galatasaray maç kadrosu ilk 11 haberimizde...

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI İLK 11

Galatasaray Hatayspor maçı 11'leri belli oldu:

Galatasaray: Muslera, Dubois, Köhn, Abdülkerim, Davinson, Torreira, Kerem D., Mertens, Ziyech, Barış, Icardi.

Hatayspor'un 11'i henüz açıklanmadı. Muhtemel 11 şu şekildedir:

Atakaş Hatayspor: Erce, Kamil, Cemali, Kilama, Burak, Massanga, Görkem, Hodzic, Bamgboye, Fernandes, Strandberg.

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Hatayspor maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Galatasaray Hatayspor maçını Bein Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Hatayspor maçı saat 21.00'de başlayacak.