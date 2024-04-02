Galatasaray Hatayspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS - Hatayspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE

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GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI ÖZETİ

Galatasaray Hatayspor maç özetini maçın ardından Bein Sports kanalından izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray Hatayspor maçı 1-0'lık Galatasaray üstünlüğü ile sona erdi.

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMANDI?

Galatasaray Hatayspor maçı 2 Nisan 2024 günü oynandı.

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Galatasaray Hatayspor maçı canlı olarak Bein Sports'ta yayınlandı.