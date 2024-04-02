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Galatasaray Hatayspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS - Hatayspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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Galatasaray Hatayspor maç özeti! Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray Hatayspor maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Galatasaray Hatayspor maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Galatasaray Hatayspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Galatasaray Hatayspor maç özeti haberimizde!

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE

Galatasaray Hatayspor maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan Galatasaray Hatayspor maç özeti hakkında bilgilerden maç özetine ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

Galatasaray Hatayspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Galatasaray Hatayspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI ÖZETİ

Galatasaray Hatayspor maç özetini maçın ardından Bein Sports kanalından izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray Hatayspor maçı 1-0'lık Galatasaray üstünlüğü ile sona erdi.

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMANDI?

Galatasaray Hatayspor maçı 2 Nisan 2024 günü oynandı.

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Galatasaray Hatayspor maçı canlı olarak Bein Sports'ta yayınlandı.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Galatasaray Hatayspor Gündem Spor Haberler

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