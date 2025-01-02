Süper Lig'de bu hafta sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da mücadelenin hazırlıkları devam etti. İşte, Galatasaray Göztepe muhtemel 11'ler! Galatasaray Göztepe kadrolar açıklandı mı?

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 4 Ocak Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek lider Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başladı.

Üç grup halinde 8'e 2 pas organizasyonlarıyla devam eden idman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray ile Göztepe Trendyol Süper Lig maçında 4 Ocak 2025 Cumartesi günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Galatasaray Göztepe maçı Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY FORM DURUMU

Sarı kırmızılılar, Süper Lig'de oynadığı 16 maçta 14 galibiyet 2 beraberlikle, namağlup olarak 44 puanla 1. sırada yer alıyor.

GALATASARAY GÖZTEPE MUHTEMEL 11'LER!

Galatasaray : Muslera, Jakobs, Sanchez, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Sara, Torreira, Mertens, Yunus Akgün, Osimhen, Barış Alper Yılmaz

Göztepe: Lis, Heliton, Dennis, Miroshi, Kaan Günter, Bokele, Ogün Bayrak, Victor Hugo, Tijanic, Djalma, Romulo

GALATASARAY'IN SON MAÇLARI NASIL GEÇTİ?

Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi dahil oynadığı son 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

AZ Alkmaar 1 - 1 Galatasaray

Galatasaray 2 - 2 Eyüpspor

Sivasspor 2 - 3 Galatasaray

Malmö 2 - 2 Galatasaray

Galatasaray 4 - 3 Trabzonspor

Kayserispor 1 - 5 Galatasaray