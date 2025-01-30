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Galatasaray garantiledi mi (İlk 8)?

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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonlarından biri olan UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Grup aşamasındaki 7. maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'le 3-3 berabere kalan Galatasaray, yenilmezlik unvanını koruyarak taraftarlarını umutlandırdı. Peki, Galatasaray garantiledi mi (İlk 8)?

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, grup aşamasındaki zorlu fikstürünü Dinamo Kiev deplasmanında aldığı 3-3'lük beraberlikle sürdürdü. Geride kalan 7 maçta yenilmezlik serisini sürdüren sarı-kırmızılı ekip, 3 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederek grubun iddialı takımları arasında yer aldı. Galatasaray garantiledi mi (İlk 8)?

AJAX - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Ajax ile Galatasaray arasındaki karşılaşma, 30 Ocak Perşembe günü Johan Cruijff Arena'da oynanacak. Maç, Türkiye Saati ile 23:00'te başlayacak.

GALATASARAY GARANTİLEDİ Mİ?

Galatasaray, yarınki müsabakayı kazanması durumunda büyük oranda normal sezonu ilk 8'de tamamlayacak.

Son 16 tur play-off'unu garantileyen sarı-kırmızılıların ilk 8'de yer alabilmesi için Hollanda'dan mutlaka puanla dönmesi gerekiyor.

Galatasaray garantiledi mi (İlk 8)?

Sarı-kırmızılı ekip, yarın sahadan galibiyetle ayrılması halinde puanını 16'ya çıkaracak. Galatasaray, ilk 8'de yer almak için Eintracht Frankfurt (Almanya), Athletic Bilbao (İspanya), Manchester United (İngiltere), Olimpik Lyon (Fransa), Tottenham (İngiltere), Anderlecht (Belçika) veya FCSB'nin (Romanya) puan kaybetmesini bekleyecek.

Galatasaray, Hollanda'dan 3 puanla dönmesi durumunda lig aşamasını yüksek ihtimalle ilk 8 sıra içinde tamamlayacak.

Galatasaray garantiledi mi (İlk 8)?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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