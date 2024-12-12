Galatasaray garantiledi mi? Galatasaray UEFA'da ilk 8'e kaldı mı, gruptan çıktı mı?

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda oynadığı Malmö maçında sakatlanan Davinson Sanchez, oyuna devam edemedi ve 32. dakikada yerini Kerem Demirbay'a bıraktı. Maç 2-1 devam ederken Galatasaray garantiledi mi? Galatasaray UEFA'da ilk 8'e kaldı mı, gruptan çıktı mı, merak edildi.

Öte yandan karşılaşmaya 3-4-3 dizilişiyle başlamayı tercih eden teknik direktör Okan Buruk, Sanchez'in sakatlanmasının ardından Kerem Demirbay'ın oyuna girmesiyle 4'lü savunmaya döndü.

Sarı-kırmızılıların Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, oyun devam ederken bir anda kendini yere bıraktı. Sanchez, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen oyuna devam edemedi. Sakatlanan tecrübeli savunmacı, 32. dakikada Kerem Demirbay'a bıraktı.

Yunus Akgün'ün golüyle temsilcimiz 2-1 öne geçti.

Maçta 2. yarı oynanıyor.

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki durumu maç sonrası netlik kazanacak.