Galatasaray Fenerbahçe VAR hakemi kim? GS FB derbi VAR hakemi yabancı mı?

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesindeki dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Rams Park'ta oynanacak ve 20.00'de başlayacak mücadeleyi Slavko Vincic yönetecek. Galatasaray Fenerbahçe VAR hakemi kim? GS FB derbi VAR hakemi yabancı mı?

GALATASARAY FENERBAHÇE VAR HAKEMİ KİM?

TFF, bu akşam oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi olarak Alen Borosak'ın görev yapacağını açıkladı. Müsabakayı Slavko Vincic yönetirken, yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic, dördüncü hakemliği ise Kadir Sağlam üstlenecek. AVAR'da ise Onur Özütoprak görev yapacak.

Derbi öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemini açıkladı. TFF'den yapılan açıklamaya göre derbide VAR'da Alen Borosak yer alacak. AVAR'da ise Onur Özütoprak görev yapacak.