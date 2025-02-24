Galatasaray Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Galatasaray Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Galatasaray Fenerbahçe kaç kaç? Galatasaray Fenerbahçe canlı maç anlatımı ve Galatasaray Fenerbahçe kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ?

Galatasaray Fenerbahçe maçı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray Fenerbahçe maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Galatasaray Fenerbahçe maçını izleyebilmeniz için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başlayacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray Fenerbahçe maçı İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.