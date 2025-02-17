Ünlü futbol yorumcusu Ahmet Çakar, 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi hakkında çarpıcı tespitlerde bulundu. Derbiyi Mehmet Türkmen'in yöneteceğini iddia eden Çakar, "Eğer Galatasaray AZ Alkmaar'a elenirse ortalık karışacak" dedi. Galatasaray Fenerbahçe maçı hakemi kim oldu, açıklandı mı? GS FB yabancı hakem mi yönetecek?

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM OLDU?

Dev derbide düdük çalacak hakem hakkında görüş belirten Çakar, "Adımın Ahmet Çakar olduğu kadar biliyorum ki bu maçı %99 Türk hakem yönetecek. O hakem de Mehmet Türkmen. Kadıköy'deki ilk maçı Atilla Karaoğlan yönettiği için onu vermezler. Türkmen daha önce Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği karşılaşmada düdük çaldı. Fena değildi. Evet, genç ve tecrübesiz ama bu işin altından kalkabilir" dedi.

Sözlerine devam eden Çakar, "Galatasaray bu akşam, yarın veya öbür gün asla 'Biz de yabancı hakem istiyoruz' demeyecekler haklı olarak. Galatasaray'ın menfaati icabı bu maçta yabancı hakeme karşıdır. Menfaatine aykırıdır. Adalet demeçleri hikaye. Fenerbahçe de kendi çıkarını düşünüyor, Galatasaray da. İster istemez yerli hakem olursa ev sahibi ekibine yakın olacak. Deplasman takımına karşı takdir haklarını pek kullanmayacak. Fenerbahçe de bunu biliyor. Eğer Galatasaray AZ Alkmaar'a elenirse ortalık karışacak. Dursun Özbek ve yönetimi bunu biliyor" ifadelerini kullandı.

SZYMON MARCİNİAK AÇIKLAMA YAPTI

FIFA kokartlı hakem Szymon Marciniak, Türkiye Futbol Federasyonu ile Polonya Futbol Federasyonu'nun anlaşması halinde Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde görev alabileceğini söyledi.

Szymon Marciniak, derbide görev alıp almayacağına ilişkin henüz bir görüşmenin gerçekleşmediğini vurgulayarak, " Türkiye Futbol Federasyonu'ndan hiç kimse bu istekle Polonya Futbol Federasyonu ile iletişime geçmedi. Bu maça gidip gitmeyeceğime dair hiçbir şey bilmiyorum. Türkiye ve Polonya futbol federasyonlarının aralarında anlaşması lazım. Ben hakemim ve nerede görevlendirilirsem orada hakemlik yaparım. Ancak maça az bir süre kaldı. Açıkçası bunun gerçekleşme ihtimalini düşük görüyorum" ifadelerini kullandı.