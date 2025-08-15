Galatasaray Fatih Karagümrük maçı şifresiz mi?

"Galatasaray Fatih Karagümrük maçı şifresiz mi?" sorusu, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverlerin sıkça yönelttiği sorular arasında yer alıyor. Sporseverler, bu kritik mücadeleyi televizyon ya da dijital platform üzerinden izleyebilmenin yollarını araştırıyor.

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında oynanacak Galatasaray – Fatih Karagümrük karşılaşması için yayın detayları belli oldu. "Galatasaray Fatih Karagümrük maçı şifresiz mi?" sorusunun yanıtı, maçın yayın kanalı ve turnuva türüne göre netlik kazandı. Maçın beIN Sports 1 kanalında yayınlanacağı duyurulurken, "Galatasaray Fatih Karagümrük maçı şifresiz mi?" sorusuna verilen yanıt da buna göre şekillendi. Peki, Galatasaray Fatih Karagümrük maçı şifresiz mi?

GALATASARAY FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Fatih Karagümrük arasındaki karşılaşma, 15 Ağustos 2025 Cuma günü saat 21:30'da RAMS Park'ta oynanacak.

GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray – Fatih Karagümrük maçı, beIN Sports 1 kanalından şifreli olarak yayınlanacaktır.

BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ

Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD

Paket İsmi : DIGITURK T37

Frekansı : 11675

Polarisazyon Değeri : V - Dikey

Kapsama : Batı

SR : 24444

FEC : 3/4

BEIN SPORTS CANLI İZLE

Bein Sports canlı yayınlarını Bein Sports kanalından veya resmi internet sitesinden izleyebilirsiniz.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
