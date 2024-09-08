Galatasaray Esenler Erokspor CANLI izle!Galatasaray Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray'ın çift forvetli sistemde nasıl oynayacağı yapılan transferler sonrası merak konusu oldu. Galatasaray Esenler Eroksporhazırlık maçında bu sistemin deneceği iddia edildi. Peki, Galatasaray Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

GALATASARAY ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray-Esenler Erokspor Maçı, 08 Eylül Pazar günü oynanacak. Galatasaray-Esenler Erokspor Maçı, saat 18:30 başlayacak.

GALATASARAY ESENLER EROKSPOR CANLI İZLEE LİNKİVAR MI?

Galatasaray-Esenler Erokspor maçı yayıncı bilgi henüz paylaşılmadı.

GALATASARAY-ESENLER EROKSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ve Esenler Erokspor, karşı karşıya geleceği Hazırlık maçı, İstanbul'da, Florya Metin Oktay Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY MAÇ TAKVİMİ

Sarı-kırmızılılar sonrasında ligde 17 Eylül salı günü Gaziantep FK ile erteleme mücadelesinde karşı karşıya gelecek. 21 Eylül Cumartesi günü ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, ilk Avrupa kupası maçını ise 25 Eylül'de PAOK karşısında oynayacak. İşte, Galatasaray'ın maç programı

14 Eylül Galatasaray - Çaykur Rizespor

17 Eylül Galatasaray - Gaziantep FK

21 Eylül Fenerbahçe - Galatasaray

25 Eylül Galatasaray - PAOK