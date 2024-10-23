Galatasaray Elfsborg hangi kanalda? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Galatasaray Elfsborg maçı hangi kanalda? Galatasaray Elfsborg UEFA Avrupa Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Galatasaray Elfsborg maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Galatasaray Elfsborg maçını hangi kanal veriyor? İşte Galatasaray Elfsborg maçı yayın bilgisi haberimizde...

GALATASARAY ELFSBORG MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Elfsborg maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray Elfsborg maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için güncel TRT 1 frekans bilgilerini ayarlamanız gerekmektedir. Aynı zamanda Tabii premium kullanıcıları bu akşamki Galatasaray Elfsborg maçını şifresiz izleyebilecekler.

GALATASARAY ELFSBORG MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Elfsborg maçı bu akşam saat 17.30'da başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.

GALATASARAY ELFSBORG İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Galatasaray Elfsborg maçı muhtemel 11'ler şöyledir:

Galatasaray: Günay, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Sara, Mertens, Yunus, Icardi, Osimhen

Elfsborg: Pettersson, Ibrahim, Holmen, Yegbe, Hedlund, B. Zeneli, Ouma, Hult, Qasem, Baidoo, A. Zeneli