Galatasaray-Dinamo Kiev muhtemel 11'ler!
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, bugün sahasında Dinamo Kiev'i ağırlıyor. Futbolseverler, Galatasaray-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? gibi soruların yanı sıra, karşılaşmanın muhtemel 11'leri hakkında da bilgi sahibi olmak istiyor. İşte detaylar!
Karşılaşma, bugün, 18.30'da başlayacak ve mücadele RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak. UEFA Avrupa Ligi'ndeki bu önemli mücadele, futbolseverler tarafından TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. Galatasaray- Dinamo Kiev karşılaşmasında kimlerin forma giyeceği merak ediliyor. İlk 11'de başlayacak oyuncular araştırılıyor. İşte, Galatasaray- Dinamo Kiev muhtemel 11'ler!
GALATASARAY-DİNAMO KIEV MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırlayacak. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 18.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
GALATASARAY DINAMO KIEV MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Kerem Demirbay, Torreira, Yunus, Mertens, Barış, Osimhen
Dinamo Kiev: Bushchan, Tymchyk, Dyachuk, Popov, Vivcharenko, Mykhaylenko, Pikhalyonok, Buyalskyi, Voloshyn, Vanat, Kabaev