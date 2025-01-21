Galatasaray Dinamo Kiev maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Galatasaray Dinamo Kiev geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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GALATASARAY DİNAMO KİEV MAÇ ÖZETİ

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GALATASARAY DİNAMO KİEV ÖZET

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GALATASARAY DİNAMO KİEV ÖZET VİDEOSU

GALATASARAY DİNAMO KİEV MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray Dinamo Kiev maçı 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

GALATASARAY DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMANDI?

Galatasaray Dinamo Kiev maçı 21 Ocak 2025 günü oynandı.

GALATASARAY DİNAMO KİEV MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Galatasaray Dinamo Kiev maçı canlı olarak TRT 1'de yayınlandı.