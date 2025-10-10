Galatasaray'dan bomba Okan Buruk kararı

Haberler

Galatasaray'da gündem, Teknik Direktör Okan Buruk'un yeni sözleşmesi. Başkan Dursun Özbek, mayıs ayında yapılacak seçimlerde yeniden göreve gelmesi halinde başarılı çalıştırıcıyla 2+1 yıllık yeni bir kontrat imzalamaya hazırlanıyor. Yeni anlaşmayla birlikte tecrübeli teknik adamın kazancı 4 milyon euroya yükseltilecek.

MAAŞI 110 MİLYONDAN 4 MİLYON EUROYA ÇIKACAK

Okan Buruk şu anda yıllık 110 milyon TL + TÜFE oranında maaş alıyor. Yeni anlaşmayla birlikte tecrübeli teknik adamın kazancı 4 milyon Euroya yükseltilecek. Bu düzenlemeyle Galatasaray, Buruk'a kulüp tarihinin en yüksek teknik direktör maaşlarından birini vermiş olacak.

Başkan Özbek, "Yeniden seçilirsem Okan Buruk'la görev sürem boyunca çalışmak istiyorum" diyerek teknik ekibe tam güvenini iletti.

DEVRE ARASINA YILDIZ ORTA SAHA HEDİYESİ

Dursun Özbek yönetimi, yeni sözleşmenin "50 milyon Euro'luk bonusu" olarak Okan Buruk'a bir yıldız orta saha transferi hediye etmeyi planlıyor.

Sarı-kırmızılıların listesinde üç isim öne çıkıyor;

  • Frank Anguissa (Napoli)
  • Quinten Timber (Feyenoord)
  • Raphael Onyedika (Club Brugge)

Yönetim, bu üç oyuncudan birini mutlaka kadroya katmayı hedefliyor.

YETER Kİ BAŞARSIN

Galatasaray yönetiminin bu transferi gerçekleştirmesi için tek bir şartı var. Takımın Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselmesi. Dursun Özbek ve ekibi, "Başarı gelsin, biz her fedakarlığı yaparız" diyerek teknik heyete tam destek verdi. Transfer, prim ve maaş konusunda her türlü fedakârlığın yapılacağı vurgulandı.

Haberler.com / Fatih Kocatürk - Güncel
