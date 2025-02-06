Galatasaray Bolsuspor'a yenilirse Ziraat Türkiye Kupası'ndan eleniyor mu, berabere kalırsa ne oluyor (GRUPTAN ÇIKMA OLASILIKLARI)?

Galatasaray'ın Boluspor ile yapacağı maçın muhtemel 11'leri belli oldu. Taraftarlar, takımlarının sahaya hangi kadro ile çıkacağını merakla bekliyor. Peki, Galatasaray Bolsuspor'a yenilirse Ziraat Türkiye Kupası'ndan eleniyor mu, berabere kalırsa ne oluyor?

GALATASARAY BOLSUSPOR'A YENİLİRSE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDAN ELENİYOR MU?

Sarı kırmızılı ekip, Boluspor'a yenilirse elenmesi kesinleşecek. Bir puanla dönmesi durumunda ise hem son haftadaki Konyaspor'u en az 3 farkla yenmesi hem de Eyüpspor-Başakşehir maçının berabere sonuçlanması gerekiyor.

BOLUSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak. Maç, 6 Şubat 2025 tarihinde saat 16.00'da Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak. Müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetecek.

BOLUSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma A Spor'dan canlı ve şifresiz yayınlanacak.

GALATASARAY 11'LER

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Yunus Akgün ve Ismail Jakobs forma giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk'un, Boluspor karşısında ideal ilk 11'inde önemli bir rotasyona gitmesi bekleniyor.

Boluspor : Kubilay, Ali, Onur Atasayar, Liço, Eren, Mukairu, Naby, Siraçhan, Kaan, İshak, Vusal.

Galatasaray : Günay, Jelert, Metehan, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Eyüp, Efe, Yusuf, Ahmed, Morata.