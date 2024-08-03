Üye Girişi
Haberler

Galatasaray Beşiktaş ÖZET izle, GOLLER izle! SÜPER KUPA full özet linki!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, Süper Kupa maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Taraftarları ekrana kilitleyen dev derbi golle başladı. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçı özeti nasıl izlenir?

Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro İmmobile, Galatasaray'a karşı oynadıkları Süper Kupa maçının 21. saniyesinde golü bularak takımını 1-0 öne geçirdi. Victor Nelsson'un hatasını iyi değerlendiren İtalyan forvet, siyah-beyazlılardaki ilk golünü ezeli rakip Galatasaray'a atmış oldu. Galatasaray Beşiktaş ÖZET izle, GOLLER izle!

GALATASARAY BEŞİKTAŞ KAÇ KAÇ?

Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro Immobile, siyah-beyazlıları karşılaşmanın 21. saniyede öne geçirdi. Fırsatçılığını konuşturan İtalyan golcü, Victor Nelsson'un hatasını affetmeyen İmmobile, Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. Tecrübeli forvet, böylelikle Beşiktaş'taki ilk golünü ezeli rakip Galatasaray'a atmış oldu.

Maçın özetini ATV platformlarından izleyebilirsiniz.

Maç 5-0 sona erdi.

Galatasaray Beşiktaş ÖZET izle, GOLLER izle! SÜPER KUPA full özet linki!

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

Atatürk Olimpiyat Stadyumu Trendyol Süper Lig Türkiye Kupası Galatasaray Galatasaray Süper Kupa Beşiktaş Gündem Spor Haberler

ABD, vatandaşlarını 'acil' koduyla uyardı: Hemen Lübnan'ı terk edin

ABD, vatandaşlarını "acil" koduyla uyardı: Hemen Lübnan'ı terk edin

 1 milyonluk kenti bu sözlerle uyardı: 7.5 büyüklüğüne kadar deprem olabilir

1 milyonluk kenti bu sözlerle uyardı: 7.5 büyüklüğüne kadar deprem olabilir

 Oğluna verdiği isimli tepki çeken Pelin Batu isyan etti: Ülkesini satanlardan vatanperverlik dersi alacak değiliz

Oğluna verdiği isimli tepki çeken Pelin Batu isyan etti: Ülkesini satanlardan vatanperverlik dersi alacak değiliz

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Dünya diken üstünde! ABD'nin nükleer enerjili uçak gemisi, İran kıyılarına sadece 10 kilometre uzaklıkta

Dünya diken üstünde! ABD'nin nükleer enerjili uçak gemisi, İran kıyılarına sadece 10 kilometre uzaklıkta
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title