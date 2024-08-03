Galatasaray Beşiktaş ÖZET izle, GOLLER izle! SÜPER KUPA full özet linki!
Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, Süper Kupa maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Taraftarları ekrana kilitleyen dev derbi golle başladı. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçı özeti nasıl izlenir?
Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro İmmobile, Galatasaray'a karşı oynadıkları Süper Kupa maçının 21. saniyesinde golü bularak takımını 1-0 öne geçirdi. Victor Nelsson'un hatasını iyi değerlendiren İtalyan forvet, siyah-beyazlılardaki ilk golünü ezeli rakip Galatasaray'a atmış oldu. Galatasaray Beşiktaş ÖZET izle, GOLLER izle!
GALATASARAY BEŞİKTAŞ KAÇ KAÇ?
Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro Immobile, siyah-beyazlıları karşılaşmanın 21. saniyede öne geçirdi. Fırsatçılığını konuşturan İtalyan golcü, Victor Nelsson'un hatasını affetmeyen İmmobile, Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. Tecrübeli forvet, böylelikle Beşiktaş'taki ilk golünü ezeli rakip Galatasaray'a atmış oldu.
Maçın özetini ATV platformlarından izleyebilirsiniz.
Maç 5-0 sona erdi.