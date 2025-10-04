Galatasaray Beşiktaş hangi kanalda? Galatasaray Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda? Galatasaray Beşiktaş Süper Lig'de maçına saatler kaldı. Maç öncesi Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor? İşte Galatasaray Beşiktaş maçı yayın bilgisi haberimizde...

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Beşiktaş maçı TOD TV ve Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray Beşiktaş maçını TOD platformundan da canlı Galatasaray Beşiktaş maçını izleyebilirsiniz.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Beşiktaş maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç Bein Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ NEREDE İZLENİR?

Galatasaray Beşiktaş maçı TV'den Bein Sports kanalı ile izlenebilir. İnternetten izlemek isteyenler ise TOD platformu üzerinden tablet, telefon veya bilgisayar ile Galatasaray Beşiktaş maçını canlı ve şifresiz izleyebilirler.