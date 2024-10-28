Galatasaray Beşiktaş hangi kanalda? Galatasaray Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda? Galatasaray Beşiktaş Trendyol Süper Lig maçına saatler kaldı. Galatasaray Beşiktaş maçını şifresiz veren kanallar araştırılıyor. Maç öncesi GS Beşiktaş maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor? İşte Galatasaray Beşiktaş maçı yayın bilgisi haberimizde...

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Beşiktaş maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray Beşiktaş maçını Bein Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Bein Sports kullanıcıları bu akşamki Galatasaray Beşiktaş maçını şifresiz izleyebilecekler.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Beşiktaş maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç Bein Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Galatasaray Beşiktaş maçı 11'leri belli oldu:

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Sara, Yunus, Sallai, Icardi, Osimhen.

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Musrati, Gedson, Muçi, Rafa Silva, Semih, Immobile.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray Beşiktaş maçı, İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.