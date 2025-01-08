Galatasaray ve Başakşehir, nefes kesen bir mücadeleye hazırlanıyor. Galatasaray taraftarları kadar Başakşehir taraftarlarının da sabırsızlıkla beklediği bu dev maç, kupa heyecanını zirveye taşıyacak. Galatasaray Başakşehir ne maçı, lig maçı mı, ZTK maçımı?

GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray- Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası maçı 8 Ocak Çarşamba günü 20.30'da oynanacak.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma ATV'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY MUHTEMEL 11

Muslera, Jakobs, Sanchez, Kaan, Abdülkerim, Sara, Torreira, Mertens, Yunus, Osimhen, Barış Alper