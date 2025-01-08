Üye Girişi
Haberler
Donald Trump'tan dikkat çeken küfürlü Netanyahu paylaşımı

Donald Trump'tan dikkat çeken küfürlü Netanyahu paylaşımı
Alevler ABD'yi yutuyor! Yüzlerce itfaiye ekibinin söndüremediği yangından korkunç görüntüler

Yüzlerce itfaiye ekibinin söndüremediği yangından korkunç görüntüler
Parti içine 'Pışık' yapan Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama: Kim alındıysa alındı

İmamoğlu, tepki çeken ifadesi için bakın ne dedi
Emre Belözoğlu, trafik kazası geçirdi

Emre Belözoğlu, trafik kazası geçirdi

Galatasaray Başakşehir ne maçı, lig maçı mı, ZTK maçımı?

Galatasaray Başakşehir ne maçı, lig maçı mı, ZTK maçımı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray ve Başakşehir arasında oynanacak kritik karşılaşma ise günün en çok konuşulan maçı olmaya aday. Peki, Galatasaray Başakşehir ne maçı, lig maçı mı, ZTK maçımı?

Galatasaray ve Başakşehir, nefes kesen bir mücadeleye hazırlanıyor. Galatasaray taraftarları kadar Başakşehir taraftarlarının da sabırsızlıkla beklediği bu dev maç, kupa heyecanını zirveye taşıyacak. Galatasaray Başakşehir ne maçı, lig maçı mı, ZTK maçımı?

GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray- Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası maçı 8 Ocak Çarşamba günü 20.30'da oynanacak.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma ATV'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY MUHTEMEL 11

Muslera, Jakobs, Sanchez, Kaan, Abdülkerim, Sara, Torreira, Mertens, Yunus, Osimhen, Barış Alper

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Emre Belözoğlu, trafik kazası geçirdi
img

Yüzlerce itfaiye ekibinin söndüremediği yangından korkunç görüntüler
img

Donald Trump'tan dikkat çeken küfürlü Netanyahu paylaşımı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu'ya yakın medyadan Türkiye iddiası: İsrailli liderlerin uykusunu kaçırıyor

Netanyahu'nun Türkiye korkusu İsrail basınında böyle yer aldı
Rusya, Ukrayna'yı güdümlü bomba ile vurdu

Rusya, Ukrayna'yı güdümlü bomba ile vurdu
Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım'dan iddialara ilişkin açıklama! Hazal Kaya da sessiz kalamadı

"AHLAK DIŞI İDDİALAR" HAKKINDA AÇIKLAMA GELDİ
Ermenistan, Türkiye sınırındaki birliklerin çekilmesini değerlendirecek

Tek bir şart koştular! "Türkiye sınırından çekebiliriz"
Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler

Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler
MHP'li Feti Yıldız: Abdullah Öcalan tek bir şartla tahliye edilebilir

MHP'nin kritik ismi açıkladı: Öcalan tek bir şartla tahliye edilebilir

Son Dakika Haberleri

Muslera neden yok, Muslera Galatasaray'dan gitti mi? Leroy Sane Galatasaray'a gelecek mi? Memura seyyanen zam ikiye katlandı mı? Galatasaray Başakşehir maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Galatasaray Başakşehir golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Galatasaray Başakşehir CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Galatasaray Başakşehir maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kuruluş Osman neden yok? 178. bölüm Kuruluş Osman günü mü değişti, bu hafta yok mu? 8 Ocak Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Annem Ankara neden yok? 7. bölüm Annem Ankara günü mü değişti, bu hafta yok mu? 8 Ocak Annem Ankara yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? ATV canlı izle! (GALATASARAY BAŞAKŞEHİR) ATV canlı maç donmadan ve şifresiz link Selim İleri neden öldü, hasta mıydı? Selim İleri kimdir, eserleri nelerdir? Galatasaray Başakşehir hangi kanalda? Galatasaray Başakşehir maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.