Galatasaray AZ Alkmaar muhtemel 11'ler! Galatasaray AZ Alkmaar kadrosu açıklandı mı?

Galatasaray, bu hafta AZ Alkmaar ile Avrupa Ligi play off turu rövanş maçına çıkacak. Perşembe günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak maçın biletleri satışa çıktı. Peki, Galatasaray AZ Alkmaar kadrosu açıklandı mı? Galatasaray AZ Alkmaar muhtemel 11'ler!

GALATASARAY AZ ALKMAAR MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKIYOR!

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play-Off ikinci ayak maçında AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde 20 Şubat Perşembe günü oynanacak mücadelenin biletleri GSPara Kredi ve banka kartlılarına öncelikli olarak satışa sunuldu!

Biletler 18 Şubat 2025 Salı saat 12.00'de ise GS logolu passolig kartlara passo.com.tr adresinden satışa sunulacaktır.

GALATASARAY AZ ALKMAAR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray AZ Alkmaar Avrupa Ligi son 16 play off turu rövanş maçı, 20 Şubat Perşembe günü oynanacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den yayınlanacak.

GALATASARAY AZ ALKMAAR MUHTEMEL 11LER BELLİ OLDU MU?

Galatasaray AZ Alkmaar muhtemel 11'leri Ç Rizespor Galatasaray maçı sonrası oyuncuların güncel durumuna göre belli olacak.

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