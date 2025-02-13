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Galatasaray AZ Alkmaar maçı hangi kanalda? Galatasaray AZ Alkmaar maçı saat kaçta, canlı izleme linki var mı?

Galatasaray AZ Alkmaar maçı hangi kanalda? Galatasaray AZ Alkmaar maçı saat kaçta, canlı izleme linki var mı?
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda AZ Alkmaar ile karşılaşıyor. Bu önemli maç futbolseverler tarafından büyük ilgiyle bekleniyor. Peki, Galatasaray AZ Alkmaar maçı hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte detaylar!

Galatasaray taraftarları ve futbol meraklıları için bu kritik karşılaşmanın yayın detayları oldukça önemli. Galatasaray AZ Alkmaar maçı, taraftarların ekran başına kilitleneceği keyifli bir mücadeleye sahne olacak. Maçın hangi kanalda ve ne zaman yayınlanacağı sorusu sıkça araştırılıyor. Bu karşılaşmanın canlı yayın bilgileri açıklandı. İşte, Galatasaray AZ Alkmaar maçına dair detaylar...

GALATASARAY AZ ALKMAAR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında bugün Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk olacak. Karşılaşma, 13 Şubat 2025 Perşembe günü TSİ 23.00'te başlayacak.

GALATASARAY AZ ALKMAAR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11958 MHz

Polarizasyon: Vertical (Dikey)

Symbol Rate: 27500

FEC: 5/6

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