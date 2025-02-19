Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-off turu rövanşında AZ Alkmaar'ı ağırlıyor. İlk karşılaşmayı 4-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, taraftarının desteğiyle tarihi bir geri dönüş peşinde. Galatasaray AZ Alkmaar maçı ertelenecek mi, maç oynanmayacak mı?

GALATASARAY - AZ ALKMAAR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray ile AZ Alkmaar arasındaki önemli rövanş karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi'ndeki bu kritik maçı şifresiz olarak izleme fırsatı bulacak.

GALATASARAY - AZ ALKMAAR MAÇI ERTELENECEK Mİ?

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Altay Kar Fırtınası etkisini göstermeye başladı. 20 ve 21 Şubat tarihlerinde yoğun kar yağışı beklenirken, Galatasaray yönetimi maçın oynanabilmesi için çeşitli önlemler aldı.

Saha zemini, branda ile kaplanacak.

Isıtma sistemleri ve ışıklar sürekli olarak aktif tutulacak.

Aşırı kar yağışı durumunda, kar küreme araçları devreye girecek.

Yoğun yağışın maç saatinde saha zeminini nasıl etkileyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Maç saatinde yaşanması beklenen yoğun yağış öncesi, UEFA yetkililerinden karşılaşmanın ertelenip ertelenmeyeceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

GS MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Avrupa Ligi'nde heyecan sürerken Az Alkmaar- GS maçı 20 Şubat Perşembe günü 20.45'te oynanacak. Bir önceki maçta GS 4-1'lik skorla mağlup olmuştu. Rövanş maçında ise rakibine ev sahipliği yapacak.