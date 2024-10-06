Galatasaray- Alanyaspor maçı muhtemel ilk 11'ler! Galatasaray- Alanyaspor maçının ilk 11'i belli oldu mu?
Sporseverler, Galatasaray- Alanyaspor maçının muhtemel ilk 11 belli oldu mu merak ediliyor. Galatasaray- Alanyaspor maçının ilk 11'i açıklandı mı sorusu gündeme geliyor. Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, bu hafta Alanyaspor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, taraftarını heyecanlandıran bu mücadelede galibiyet hedefliyor ve zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Peki, Galatasaray- Alanyaspor maçı muhtemel ilk 11'ler! Galatasaray- Alanyaspor maçının ilk 11'i belli oldu mu?
Galatasaray- Alanyaspor maçı muhtemel ilk 11 belli oldu mu araştırılıyor. Galatasaray- Alanyaspor ilk 11! Galatasaray- Alanyaspor maçının ilk 11'i belli oldu mu merak ediliyor. Galatasaray- Alanyaspor saat kaçta ve hangi kanalda olacağı sık sık sorgulanıyor. Galatasaray- Alanyaspor maçı muhtemel ilk 11'ler! Galatasaray- Alanyaspor maçının ilk 11'i belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…
GALATASARAY- ALANYASPOR MAÇI İLK 11'İ BELLİ OLDU MU?
Galatasaray'ın muhtemel ilk 11'i:
- Günay
- Kaan
- Sanchez
- Abdülkerim
- Jakobs
- Torreira
- Sara
- Barış Alper
- Mertens
- Yunus
- Icardi
Alanyaspor'un muhtemel ilk 11'i:
- MARLON
- EDGAR IE
- VITOR HUGO
- SERKAN ASAN
- BERAT ÖZDEMİR
- ABDULKADİR
- NWAKAEME
- BAKASETAS
- EKUBAN
- DJANINY