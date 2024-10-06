Galatasaray- Alanyaspor maçı muhtemel ilk 11 belli oldu mu araştırılıyor. Galatasaray- Alanyaspor ilk 11! Galatasaray- Alanyaspor maçının ilk 11'i belli oldu mu merak ediliyor. Galatasaray- Alanyaspor saat kaçta ve hangi kanalda olacağı sık sık sorgulanıyor. Galatasaray- Alanyaspor maçı muhtemel ilk 11'ler! Galatasaray- Alanyaspor maçının ilk 11'i belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

GALATASARAY- ALANYASPOR MAÇI İLK 11'İ BELLİ OLDU MU?

Galatasaray'ın muhtemel ilk 11'i:

Günay

Kaan

Sanchez

Abdülkerim

Jakobs

Torreira

Sara

Barış Alper

Mertens

Yunus

Icardi

Alanyaspor'un muhtemel ilk 11'i:

MARLON

EDGAR IE

VITOR HUGO

SERKAN ASAN

BERAT ÖZDEMİR

ABDULKADİR

NWAKAEME

BAKASETAS

EKUBAN

DJANINY

İlgili Haberler