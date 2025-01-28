Galatasaray-Ajax maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray-Ajax maçı şifresiz mi?
UEFA Avrupa Ligi hedefine ulaşmak isteyen Galatasaray-Ajax bugün karşı karşıya geliyor. Galatasaray, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı yedi maçta 3 galibiyet ve 4 beraberlik alarak namağlup bir performans sergiledi. Peki, Galatasaray-Ajax maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi heyecanla beklenen müsabakada Galatasaray-Ajax karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Avrupa Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda Hollanda ekibi Ajax ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, bu kritik maçtan galibiyetle ayrılarak puanını 13'e çıkarmayı, 9. sıradaki konumunu pekiştirmeyi ve play-off aşamasını garantilemeyi amaçlıyor. Galatasaray-Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray-Ajax maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
GALATASARAY-AJAX MAÇI SAAT KAÇTA?
Galatasaray-Ajax maçı, 30 Ocak Perşembe saat 23:00 başlayacak.
GALATASARAY-AJAX MAÇI HANGİ KANALDA?
Ajax ile Galatasaray arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, TRT 1, CBC Sport kanallarından canlı maç izlenebilecek.