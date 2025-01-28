Üye Girişi
Haberler
Üç gazeteci gözaltına alındı

3 gazeteci gözaltına alındı
Öğretmen atamalarında mülakat kalkıyor! İşte yeni sistemin ayrıntıları

Tarih verildi, öğretmen atamalarında mülakat kalkıyor
Adana'da Seyhan Belediyesi'ne haciz şoku

İcra memurları, başkanın makam odasını böyle boşalttı
IBAN'a para atarken dikkat! Artık yeni şart aranacak

IBAN'a para atarken dikkat! Artık eskisi gibi kolay olmayacak

Galatasaray-Ajax maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray-Ajax maçı şifresiz mi?

Galatasaray-Ajax maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray-Ajax maçı şifresiz mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi hedefine ulaşmak isteyen Galatasaray-Ajax bugün karşı karşıya geliyor. Galatasaray, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı yedi maçta 3 galibiyet ve 4 beraberlik alarak namağlup bir performans sergiledi. Peki, Galatasaray-Ajax maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi heyecanla beklenen müsabakada Galatasaray-Ajax karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Avrupa Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda Hollanda ekibi Ajax ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, bu kritik maçtan galibiyetle ayrılarak puanını 13'e çıkarmayı, 9. sıradaki konumunu pekiştirmeyi ve play-off aşamasını garantilemeyi amaçlıyor. Galatasaray-Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray-Ajax maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

GALATASARAY-AJAX MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Ajax maçı, 30 Ocak Perşembe saat 23:00 başlayacak.

Galatasaray-Ajax maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray-Ajax maçı şifresiz mi?

GALATASARAY-AJAX MAÇI HANGİ KANALDA?

Ajax ile Galatasaray arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, TRT 1, CBC Sport kanallarından canlı maç izlenebilecek.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
img

15 kişinin öldüğü facia sonrası başlayan protestolar başbakan devirdi
img

Türk SİHA'larını Elon Musk'a şikayet edip "Cesur ol" dediler
img

Hayatını değiştiren adam Süper Lig devinde işe başladı!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkan Baş: Bolu'da yaşadıklarımız doğrudan Gezi ile ilgili

Baş, Bolu'daki faciayı Gezi'ye bağladı: Doğrudan ilgili
Dr. Ekrem Teymur: Yapay zeka medyanın geleceğini şekillendirecek

"Yapay zeka medyanın geleceğini şekillendirecek"
Yer: İstanbul! Trans birey, yabancı uyruklu şahsı feci şekilde dövdü

Ücretini alamayan trans birey, sokak ortasında dehşet saçtı
Burun estetiği yaptırdı, son halini görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi

Burun estetiği yaptırdı, görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi
Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor

Hemcinslerine tavsiyeler veren kadına tepki yağıyor
AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı

AK Partili eski bakan artık CHP'li! Nedenini de tek cümlede anlattı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.