Galatasaray-Ajax maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray-Ajax maçı şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi heyecanla beklenen müsabakada Galatasaray-Ajax karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Avrupa Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda Hollanda ekibi Ajax ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, bu kritik maçtan galibiyetle ayrılarak puanını 13'e çıkarmayı, 9. sıradaki konumunu pekiştirmeyi ve play-off aşamasını garantilemeyi amaçlıyor. Galatasaray-Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray-Ajax maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

GALATASARAY-AJAX MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Ajax maçı, 30 Ocak Perşembe saat 23:00 başlayacak.

GALATASARAY-AJAX MAÇI HANGİ KANALDA?

Ajax ile Galatasaray arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, TRT 1, CBC Sport kanallarından canlı maç izlenebilecek.