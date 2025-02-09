Galatasaray Adana Demirspor maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Galatasaray Adana Demirspor maç kadrosu ilk 11! Galatasaray bu akşam Adana Demirspor le Süper Lig maçı oynayacak. Galatasaray'ın Adana Demirsporile oynayacağı maçın 11'leri belli oluyor. Peki, Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? İşte Galatasaray Adana Demirspor maç kadrosu ilk 11 haberimizde...

GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Adana Demirspor maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray Adana Demirspor maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Galatasaray Adana Demirspor maçını şifresiz izleyebilecekler.

GALATASARAY ADANA DEMİRSPORMAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Adana Demirspor maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Galatasaray 11'i:



Adana Demirspor11'i:



GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ve Adana Demirspor, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.