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Galatasaray'a neden tribün kapatma cezası verildi?

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Galatasaray, Profesyonel Futbol Disipli'nin Kurulu (PFDK) tarafından verilen tribün bloke cezalarına çok sert tepki gösterdi. Federasyonu yandaşlıkla suçlayan sarı-kırmızılılar, istifa çağrısı yaptı. Peki, Galatasaray'a neden tribün kapatma cezası verildi?

Galatasaray, PFDK'nın taraftarlar hakkında verdiği tribün bloke cezalarıyla ilgili çok sert bir açıklama yaptı. Federasyonu yandaş olmakla itham eden sarı-kırmızılılar, "Buradan bu kararın sahiplerine sesleniyoruz: Türk sporuna daha fazla zarar vermeden, istifa edin! Ve şunu unutmayın; Siz durdurmaya çalışırsınız, biz daha fazlası oluruz!" ifadeleriyle federasyona istifa çağrısı yaptı. Galatasaray'a neden tribün kapatma cezası verildi?

GALATASARAY'A NEDEN TRİBÜN KAPATMA CEZASI VERİLDİ?

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;

" Türkiye Futbol Federasyonu, kulübümüze karşı gösterdiği taraflı ve hasmane tutumunu bu akşam açıkladığı Disiplin Kurulu kararıyla bambaşka bir seviyeye taşımıştır. Hiçbir dayanağı olmayan bir kararla stadımızın yarısından fazlasına denk gelen sayıda taraftarımızın biletleri T. Konyaspor ile oynayacağımız iç saha maçında bloke edilmiştir. Bu karar, bir kulübün yandaşlığını yapmaktan başka hiçbir görevi kalmamış olan federasyonun tamamıyla iflas ettiğinin en net göstergesidir. Amaç bellidir; rakiplerimiz açısından en çekinilen yer olan stadyumumuzu ve taraftarımızı susturmak, pasifize etmek...

TÜRK SPORUNA DAHA FAZLA ZARAR VERMEDEN İSTİFA EDİN"

Buradan bu kararın sahiplerine sesleniyoruz: Türk sporuna daha fazla zarar vermeden, istifa edin! Ve şunu unutmayın; Siz durdurmaya çalışırsınız, biz daha fazlası oluruz!

Siz susturmaya çalışırsınız, biz daha çok bağırırız! Hangi kirli ittifakla karşımıza çıkarsanız çıkın, iyi ve doğru kazanır, Galatasaray kazanır!"

TFF'den henüz konu ile ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Galatasaray'a neden tribün kapatma cezası verildi?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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