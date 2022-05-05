Fulya İle Umudun Olsun avukat kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Programda yardıma ihtiyacı olan kişilere yardım edildiği belirtilmektedir. Fulya ile Umudun Olsun avukat kimdir? Kebriye Koç kimdir?

FULYA İLE UMUDUN OLSUN AVUKAT KİMDİR?

Fulya ile Umudun Olsun programında yer alan avukatın ismi Kebriye Koç'tur.

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