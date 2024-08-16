Üye Girişi
Haberler

FSM KÖPRÜSÜ ÜCRETİ 2024! FSM Köprüsü geçiş ücreti kaç TL oldu? Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne zam geldi mi, ne kadar oldu?

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FSM Köprüsü geçiş ücretine zam geldi mi, ne kadar oldu ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücreti kaç TL olduğu sürücüler tarafından araştırılıyor. Peki, FSM Köprüsü'ne zam geldi mi? Fatih Sultan Mehmet Geçiş ücreti kaç TL oldu?

2024 yılı itibarıyla Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü geçiş ücretleri, zam yapılıp yapılmadığı ve yeni tarifelerin ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından sıkça merak ediliyor. FSM Köprüsü geçiş ücretleri, her yıl belirli aralıklarla yapılan düzenlemelerle güncellenmektedir. FSM Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? Detaylar haberimizdedir…

FSM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Yeni zamla birlikte FSM Köprüsü'nden geçişler 33 TL'ye yükseldi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde geçiş ücreti otomobiller için 24 liradan, 33 liraya, motosikletler için ise 10 liradan 14 liraya yükseldi.

FSM KÖPRÜSÜ ÜCRETİ 2024! FSM Köprüsü geçiş ücreti kaç TL oldu? Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne zam geldi mi, ne kadar oldu?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Ekonomi Zam Ulaşım Gündem Gündem Otomobil Yaşam Ekonomi Haberler

30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta toplu taşıma seferleri ücretsiz olacak mı? Metro, marmaray, otobüs, metrobüs ücretsiz mi? TAYİN SONUÇLARI! Öğretmen tayin sonuçları açıklandı mı? personel.meb.gov.tr sorgulama! AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİ 2024! Avrasya Tüneli geçiş ücreti kaç TL oldu? Avrasya Tüneli'ne zam geldi mi, ne kadar oldu? Cumartesi bankalar açık mı? 17 Ağustos Cumartesi bankalar açık mı 2024? Bankalar kaça kadar açık? Hamit Emrah Beriş kimdir? Çukurova Üniversitesi Rektörü Hamit Emrah Beriş kaç yaşında ve nereli? İbrahim Haskoloğlu kimdir? İbrahim Haskoloğlu sosyal medya hesabından ne paylaştı? Süleyman Özdemir kimdir? İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektör Süleyman Özdemir kaç yaşında ve nereli? Mustafa Hatipler kimdir? Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler kaç yaşında, nereli? Ahmet Hacımüftüoğlu kimdir? Atatürk Üniversitesi Rektörü Ahmet Hacımüftüoğlu kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Özlenen Özkan kimdir? Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan kaç yaşında, nereli? Uğur Ünal kimdir? Gazi Üniversitesi Rektörü Uğur Ünal kaç yaşında ve nereli? Gaziantep FK- Samsunspor maçı ne zaman? Gaziantep FK- Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş- Antalyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş- Antalyaspor maçı nerede oynanacak? #9917 Hasan Mandal kimdir? İTÜ Rektörü Hasan Mandal kaç yaşında ve nereli? Kayserispor- Sivasspor maçı ne zaman? Kayserispor- Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ahmet Yozgatlıgil kimdir? ODTÜ Rektörü Ahmet Yozgatlıgil kaç yaşında ve nereli? Adana Demirspor- Rizespor maçı ne zaman? Adana Demirspor- Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Necdet Ünüvar kimdir? Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar kaç yaşında ve nereli? 13 Üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete'de yayınlandı! Ankara Üniversite, ODTÜ ve İTÜ'nün yeni rektörü kimdir? Göztepe- Fenerbahçe maçı ne zaman? Göztepe- Fenerbahçe maçı saat kaçta, nerede oynanacak?
title