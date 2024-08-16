FSM KÖPRÜSÜ ÜCRETİ 2024! FSM Köprüsü geçiş ücreti kaç TL oldu? Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne zam geldi mi, ne kadar oldu?

2024 yılı itibarıyla Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü geçiş ücretleri, zam yapılıp yapılmadığı ve yeni tarifelerin ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından sıkça merak ediliyor. FSM Köprüsü geçiş ücretleri, her yıl belirli aralıklarla yapılan düzenlemelerle güncellenmektedir. FSM Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? Detaylar haberimizdedir…

FSM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Yeni zamla birlikte FSM Köprüsü'nden geçişler 33 TL'ye yükseldi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde geçiş ücreti otomobiller için 24 liradan, 33 liraya, motosikletler için ise 10 liradan 14 liraya yükseldi.