Fransız banka devi BPCE kripto işlemlerine başladı

Fransa'nın bankacılık devi BPCE, milyonlarca bireysel müşterisine dijital varlık ticareti sunmaya hazırlanıyor. Grup, pazartesi gününden itibaren Banque Populaire ve Caisse d'Épargne mobil uygulamaları üzerinden Bitcoin, Ether, Solana ve USDC gibi varlıkların doğrudan alım satımına olanak tanıyacak. Bu hamleyle BPCE, dijital varlık hizmeti sunan ilk büyük geleneksel Avrupa bankaları arasına katılıyor.

Avrupa'da Bankalar Arası Rekabet Kızışıyor

İlk etapta Banque Populaire Île-de-France dahil dört bölgesel bankanın müşterileri bu hizmetten yararlanacak. Yaklaşık 2 milyon müşteriye ulaşacak pilot uygulamanın ardından BPCE, hizmeti 2026 yılına kadar kalan 25 bölgesel birime yaymayı planlıyor. Banka yetkilileri bu kademeli yaklaşımın, hizmet tam kapasiteye ulaşmadan önce performans takibi yapılması amacıyla tercih edildiğini belirtiyor.

İşlemler bankanın kripto iştiraki Hexarq tarafından yönetilen dijital varlık hesapları üzerinden yapılacak. Hizmet kapsamında aylık 2,99 avro (3,48 dolar) hesap işletim ücreti ve işlem başına yüzde 1,5 komisyon uygulanacak (minimum 1,16 dolar). Kullanıcılar harici bir kripto para borsası veya üçüncü taraf cüzdana ihtiyaç duymadan doğrudan banka uygulaması içinden işlem yapabilecek.

BPCE'nin bu adımı, Revolut ve Trade Republic gibi kripto dostu fintek şirketleriyle rekabetin kızıştığı bir dönemde geldi. BBVA ve Santander gibi diğer Avrupa bankaları da benzer stratejiler izleyerek müşterilerine doğrudan uygulama içi saklama ve alım satım hizmetleri sunmaya başlamıştı.

Öte yandan Fransa'daki düzenleyici ortam da değişiyor. Yasa yapıcılar geçen ay, varlık vergisini üretken olmayan varlıkları kapsayacak şekilde genişleten bir değişikliği onayladı. Tasarı senatodan geçerse 2,3 milyon doların üzerinde dijital varlık bulunduran kişiler yüzde 1 oranında yeni bir vergi yükümlülüğüyle karşılaşabilir.