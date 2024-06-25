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Fransa Polonya maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Fransa Polonya maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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EURO 2024'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Fransa Polonya maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Fransa Polonya maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Fransa Polonya maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Fransa Polonya maç özeti!

Fransa Polonya maç özeti! EURO 2024'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Fransa Polonya maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Fransa Polonya maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Fransa Polonya maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Fransa Polonya maç özeti!

FRANSA - POLONYA MAÇ ÖZETİ

Fransa Polonya maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan maç özeti hakkında bilgilerden maç özetine ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

Fransa Polonya maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Fransa Polonya maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

FRANSA - POLONYA MAÇI GENİŞ ÖZETİ

Fransa Polonya maç özetini maçın ardından TRT Spor kanalından izleyebilirsiniz.

FRANSA - POLONYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fransa Polonya maçı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

FRANSA - POLONYA MAÇI NE ZAMANDI?

Fransa Polonya maçı 25 Haziran 2024 Salı günü oynandı.

FRANSA - POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Fransa Polonya maçı canlı olarak TRT Spor'dan yayınlandı.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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