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Fransa elendi mi, Fransa yarı finale çıktı mı EURO 2024?

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Hamburg'daki Volkspark Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Fransa elendi mi, Fransa yarı finale çıktı mı EURO 2024?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesinde Portekiz ile Fransa, yarın karşı karşıya gelecek. Fransa elendi mi, Fransa yarı finale çıktı mı EURO 2024?

FRANSA ELENDİ Mİ?

Hamburg'daki Volkspark Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ve Dan Cook yapacak.

Bu turu geçen ekip, İspanya-Almanya eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.??????

Turu geçe taraf Portekiz Fransa maçı sonrası belli olacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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