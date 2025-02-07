Polonya basınında yer alan haberlere göre, Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Galatasaray, Fransa Ligue 1 temsilcisi RC Lens'in tecrübeli futbolcusu Przemyslaw Frankowski'yi transfer listesine aldı. Peki, Frankowski Galatasaray'a gelecek mi? Przemyslaw Frankowski kimdir kaç yaşında, mevkisi ne?

FRANKOWSKİ GALATASARAY'A TRANSFER OLUYOR MU?

Galatasaray, sağ bek mevkisinde görev yapan Przemyslaw Frankowski için RC Lens ile resmi temaslara başladı. Fransız kulübünün, deneyimli futbolcu için yaklaşık 7 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtiliyor. Transfer süreciyle ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, Galatasaray'ın teklifine karşılık Lens'in nasıl bir yanıt vereceği merak konusu.

PRZEMYSLAW FRANKOWSKİ KİMDİR?

Przemyslaw Frankowski, 12 Nisan 1995 doğumlu Polonyalı bir futbolcudur. Kariyerine Polonya'da başlayan ve ardından Major League Soccer (MLS) ekiplerinden Chicago Fire forması giyen Frankowski, şu anda Fransa Ligue 1 takımlarından RC Lens'te oynuyor. Asıl pozisyonu sağ bek olan deneyimli futbolcu, zaman zaman orta saha ve kanat bölgesinde de görev alabiliyor. Hızlı ve hücuma katkı sağlayan yapısıyla dikkat çeken Frankowski, aynı zamanda Polonya Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

Galatasaray'ın transferde nasıl bir yol izleyeceği ve RC Lens'in taleplerine nasıl karşılık verileceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.