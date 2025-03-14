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Fitre ne kadar? Diyanet 2025 fitre kaç TL?

Fitre ne kadar? Diyanet 2025 fitre kaç TL?
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Müslümanlar tarafından Ramazan ayında fakirlere verilen fitre miktarı her yıl değişkenlik gösteriyor. 2025 yılında fitre miktarının ne kadar olacağı merak konusu oluyor. Fitre miktarı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirleniyor ve her yıl Ramazan ayının başında açıklanıyor.

Ramazan ayında verilmesi gereken fitre (fıtır sadakası) miktarı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. 2025 yılı fitre miktarı kaç TL oldu? Fitre kimlere verilir, nasıl hesaplanır ve ne zaman verilmelidir? İşte, fitre hakkında tüm merak edilenler ve detaylar…

FİTRE NE KADAR?

Fitre (fıtır sadakası), Ramazan ayında Müslümanların vermesi gereken bir sadakadır. Dinen zengin sayılan her Müslüman, kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için fitre vermekle yükümlüdür.

Fitre ne kadar? Diyanet 2025 fitre kaç TL?

FİTRE KİMLERE VERİLİR?

Fitre, ihtiyaç sahiplerine, fakirlere, borçlulara ve yolda kalmışlara verilir.

Fitre ne kadar? Diyanet 2025 fitre kaç TL?

2025 FİTRE KİMLERE VERİLMEZ?

Anne, baba, dede, nine, çocuk ve torunlara fitre verilmez.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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