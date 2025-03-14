Fitre ne kadar? Diyanet 2025 fitre kaç TL?

Ramazan ayında verilmesi gereken fitre (fıtır sadakası) miktarı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. 2025 yılı fitre miktarı kaç TL oldu? Fitre kimlere verilir, nasıl hesaplanır ve ne zaman verilmelidir? İşte, fitre hakkında tüm merak edilenler ve detaylar…

FİTRE NE KADAR?

Fitre (fıtır sadakası), Ramazan ayında Müslümanların vermesi gereken bir sadakadır. Dinen zengin sayılan her Müslüman, kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için fitre vermekle yükümlüdür.

FİTRE KİMLERE VERİLİR?

Fitre, ihtiyaç sahiplerine, fakirlere, borçlulara ve yolda kalmışlara verilir.

2025 FİTRE KİMLERE VERİLMEZ?

Anne, baba, dede, nine, çocuk ve torunlara fitre verilmez.