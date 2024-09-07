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Fitch kredi notları ve anlamları

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Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B"dan "BB-"ye yükseltti. Fitch kredi notları ve anlamları merak ediliyor. Peki, BB- kredi notu nedir, iyi mi? Fitch kredi notu nedir? İşte Fitch kredi notları anlamları!

Fitch kredi notları ve anlamları! Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B"dan "BB-"ye yükseltti. Fitch kredi notları ve anlamları merak ediliyor. Peki, BB- kredi notu nedir, iyi mi? Fitch kredi notu nedir? İşte Fitch kredi notları anlamları haberimizde...

FİTCH KREDİ NOTLARI ANLAMLARI

Fitch Ratings'in uzun vadeli kredi derecelendirme'leri, ilk olarak 1924'te tanıtılan ve daha sonra S&P tarafından benimsenip lisanslanan 'AAA'dan 'D'ye kadar alfabetik bir ölçekte verilir. S&P gibi Fitch de ara +/- AA ve CCC arasındaki her kategori için değiştiriciler kullanır. (örneğin, AA+, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, BBB, BBB-, vb.).

Yatırım notu

  • AAA: en kaliteli firmalar, güvenilir ve istikrarlı
  • AA: kaliteli şirketler, AAA'ya göre biraz daha yüksek risk
  • A: ekonomik durum finansı etkileyebilir
  • BBB: şu anda tatmin edici olan orta sınıf şirketler,

Yatırım yapılmaz notu

  • BB: ekonomideki değişimlere daha yatkın
  • B: mali durumu belirgin şekilde değişiyor
  • CCC: şu anda hassas durumda ve taahhütlerini yerine getirmesi uygun ekonomik koşullara bağlı
  • CC: oldukça hassas, çok spekülatif tahviller
  • C: son derece savunmasız, belki iflas veya borç içinde ama yine de yükümlülüklerini ödemeye devam ediyor
  • D: yükümlülüklerinde temerrüde düşmüş ve Fitch genellikle yükümlülüklerin çoğu veya tamamında temerrüde düşeceğine inanıyor
  • NR: herkese açık olarak derecelendirilmedi

Fitch Kısa Vadeli Kredi Notları

Fitch'in kısa vadeli notları 12 aylık dönemdeki potansiyel temerrüt seviyesini gösterir.

F1+ : borçlunun mali taahhüdünü yerine getirme konusunda son derece güçlü kapasitesini gösteren en iyi kalite notu

F1: borçlunun mali taahhüdünü yerine getirme kapasitesinin güçlü olduğunu gösteren en iyi kalite notu

F2: borçlunun mali taahhüdünü yerine getirme kapasitesinin tatmin edici olduğu kaliteli not

F3: borçlunun mali taahhüdünü yerine getirme kapasitesinin yeterli olduğu ancak kısa vadede olumsuz koşulların borçlunun taahhütlerini etkileyebileceği adil kalite notu

B : spekülatif niteliktedir ve borçlunun taahhüdünü yerine getirme kapasitesi asgari düzeyde ve finansal ve ekonomik koşullardaki kısa vadeli olumsuz değişikliklere karşı savunmasızdır

C: temerrüt olasılığı yüksek ve borçlunun mali taahhüdü sürekli, elverişli iş ve ekonomik koşullara bağlıdır

D: Borçlu mali taahhütlerini yerine getiremediği için temerrüde düşmüş durumdadır.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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