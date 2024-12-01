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Fiorentina Inter CANLI İZLE şifresiz! Lig 1 Fiorentina Inter hangi kanalda, maçı ne zaman?

Fiorentina Inter CANLI İZLE şifresiz! Lig 1 Fiorentina Inter hangi kanalda, maçı ne zaman?
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Lig 1'de haftanın en önemli maçlarından Fiorentina Inter maçı öncesi Fiorentina Inter maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Fiorentina Inter maçına saatler kaldı. Peki, Fiorentina Inter maçı hangi kanalda? Fiorentina Inter maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Fiorentina Inter maçı hangi kanalda? Fiorentina Inter maçı öncesi Fiorentina Inter maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Lig 1'in önemli mücadelelerinden Fiorentina Inter maçı detayları araştırılıyor. Peki, Fiorentina Inter maçını hangi kanal veriyor? İşte Fiorentina Inter maçı yayın bilgisi haberimizde! Fiorentina Inter CANLI İZLEME LİNKİ var mı?

FİORENTİNA INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Fiorentina ile Inter arasındaki İtalya Serie A maçı, CBC Sport kanalından canlı maç izlenebilecek.

FİORENTİNA INTER MAÇI SAAT KAÇTA?

Fiorentina Inter maçı, 1 Aralık Pazar günü oynanacak.

Fiorentina Inter maçı, saat 20:00'de başlayacak.

FİORENTİNA INTERMAÇI KAÇ KAÇ?

Fiorentina Inter maçı henüz başlamadı.

FİORENTİNA INTER MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fiorentina ve Inter, karşı karşıya geleceği İtalya Serie A maçı, Floransa'da, Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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