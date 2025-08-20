Fındık fiyatları ne kadar oldu? 2025 güncel fındık fiyatları!

Fındık fiyatları, özellikle üreticilerin yakından takip ettiği önemli bir konu haline geldi. Elinde ürün bulunan çiftçiler, satış yapacakları dönemde en doğru ve güncel fiyat bilgisine ulaşmak istiyor. Piyasalardaki dalgalanmalar ve değişen talepler, fındık fiyatlarını etkilediği için üreticiler, fiyatları düzenli olarak araştırarak en avantajlı zamanı yakalamaya çalışıyor. Bu nedenle, fındık fiyatlarına dair haberler ve güncellemeler, sezon boyunca büyük ilgi görüyor. Fındık fiyatları ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

FINDIK TOPLAMA ZAMANI NE ZAMAN?

Fındık hasat dönemi genellikle yılın sonbahar aylarında başlar ve ekim ayı boyunca devam eder. Bölgelere göre değişiklik göstermekle birlikte, fındık zamanı genellikle Ağustos sonu ile Ekim ortası arasını kapsar. Bu dönem, üreticiler için en yoğun çalışma ve ürün toplama süreci olarak kabul edilir. Hasat zamanının gelmesiyle birlikte, fındık fiyatları ve piyasadaki hareketlilik de artar.

FINDIK HANGİ İLLERDE YETİŞTİRİLİYOR?

Fındık üretimi Türkiye'de özellikle Karadeniz Bölgesi'nde yoğunlaşmıştır. Giresun, Ordu, Trabzon, Samsun, Zonguldak ve Düzce gibi iller fındığın en çok yetiştirildiği yerler arasında bulunur. Ayrıca Sakarya ve Bartın gibi bazı Marmara Bölgesi illerinde de fındık üretimi yapılmaktadır. Bu illerdeki iklim ve toprak yapısı, fındık yetiştiriciliği için oldukça uygundur ve Türkiye'nin fındık üretiminde önemli rol oynarlar.

GÜNCEL FINDIK FİYATLARI 20 AĞUSTOS