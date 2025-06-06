Filenin Sultanları 2025 Milletler Ligi (VNL) maçları İstanbul'da oynanacak mı, nerede oynanacak?

Filenin Sultanları 2025 Milletler Ligi (VNL) maçları İstanbul'da oynanacak mı, nerede oynanacak?
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Filenin Sultanları 2025 Milletler Ligi (VNL) maçları İstanbul'da oynanacak mı? Voleybol tutkunlarının merakla beklediği bu soru, Haziran ayı yaklaşırken gündeme geldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ev sahibi olacağı bu kritik etapla ilgili detaylar belli oldu.

2025 FIVB Milletler Ligi ikinci hafta karşılaşmalarında Türkiye, ev sahibi ülke olarak İstanbul'da sahaya çıkacak. "Filenin Sultanları 2025 Milletler Ligi maçları İstanbul'da oynanacak mı?" ve "İstanbul'da nerede oynanacak?" sorularının yanıtı netleşti. Peki, Filenin Sultanları 2025 Milletler Ligi (VNL) maçları İstanbul'da oynanacak mı, İstanbul'da nerede oynanacak? İşte detaylar...

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ İSTANBUL'DA OYNANACAK MI?

Filenin Sultanları'nın 2025 FIVB Milletler Ligi ikinci hafta maçları 18-22 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul'da oynanacak. Bu kritik etap, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek ve millilerimiz için büyük avantaj sağlayacak.

Filenin Sultanları 2025 Milletler Ligi (VNL) maçları İstanbul'da oynanacak mı, nerede oynanacak?

FİLENİN SULTANLARI 2. HAFTA MAÇ TAKVİMİ

İstanbul'daki VNL 2025 Türkiye maç takvimi:

18 Haziran 2025 Çarşamba – 19:30

Türkiye - Dominik Cumhuriyeti

19 Haziran 2025 Perşembe – 19:30

Türkiye - Kanada

21 Haziran 2025 Cumartesi – 19:30

Türkiye - Güney Kore

22 Haziran 2025 Pazar – 19:30

Türkiye - Brezilya

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