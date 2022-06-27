Fikri Sağlar kimdir? Fikri Sağlar kaç yaşında, nereli? Fikri Sağlar hayatı ve biyografisi!

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FİKRİ SAĞLAR KİMDİR?

Doğum tarihi: 1953

69 yaşında

Mut

1 Ocak 1953'te Mersin'de doğdu.

Hacettepe Üniversitesi İİBF İşletme Yönetimi Bölümünü bitirdi.

Yöneticilik ve çiftçilik yaptı. SHP Genel Sekreterliği ve SHP Genel Başkan Yardımcılığı, Genel Sekreter Yardımcılığı, CHP Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Çeşitli türlerde yayımlanmış makaleleri ve kitapları bulunmaktadır. Birgün gazetesinde köşe yazarlığına devam etmektedir. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan aldığı ödüller vardır.

17, 18, 19 ve 20. Dönemde Mersin Milletvekili seçildi. TBMM Başkanlık Divanı Üyeliği; Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu; Plan ve Bütçe, Kamu İktisadi Teşekkülleri, Milli Savunma, Milli Eğitim Komisyonu üyelikleri görevlerinde bulundu. Horzum ve Anadolu Bankası Usulsüzlük Komisyonu ve Susurluk Kazası ve Çeteleşmeyi Araştırma komisyonlarında görev yaptı. 49, 50 ve 52. Hükümetlerde Kültür Bakanlığı ile Denizcilikten Sorumlu Devlet Bakanlığı görevlerini üstlendi. Halen CHP Parti Meclisi Üyesidir.

Sağlar, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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