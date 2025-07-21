Futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri de "Feyenoord hangi ülkenin takımı?" sorusu oluyor. Feyenoord, Avrupa arenasında elde ettiği başarılar ve güçlü taraftar yapısıyla bilinen bir kulüp. Peki, Feyenoord hangi ligde mücadele ediyor ve hangi ülkeye ait? İşte detaylar...

FEYENOORD HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Feyenoord, Hollanda'nın Rotterdam şehrinde kurulmuş bir futbol kulübüdür. 1908 yılında kurulan kulüp, Hollanda futbolunun en köklü ve başarılı takımlarından biridir. Feyenoord, ülkenin en üst düzey ligi olan Eredivisie'de mücadele etmektedir.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KİM OLDU?

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri arasında Avrupa'nın önemli kulüpleri yer aldı. Fenerbahçe'nin rakibi Hollanda takımı olan Feyenoord oldu.