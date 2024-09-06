Ferdi Kadıoğlu neden yok? Milli takımda yok mu, sakat mı, Galler maçında neden oynamıyor?

Ferdi Kadıoğlu neden yok? Ferdi Kadıoğlu Galler maçında neden yok, niye oynamıyor merak ediliyor. Türkiye'nin Galler maçı kadrosunda sol bekte Ferdi Kadıoğlu'nu göremeyenler Ferdi Kadıoğlu neden oynamıyor, sakat mı, yedek mi sorularını yöneltti. Peki, Ferdi Kadıoğlu milli takımda yok mu? Detaylar...

FERDİ KADIOĞLU NEDEN YOK?

Ferdi Kadıoğlu Türkiye'nin Galler ve İzlanda maçı kadrolarında yer almıyor. Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlık yaşadığı nedeniyle Milli Takım'a çağrılmadığı öğrenildi. Ferdi Kadıoğlu sakatlığı nedeniyle Galler maçında oynayamayacak.

Türkiye'nin aday kadrosunda şu isimler yer aldı:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Samet Akaydin (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Merih Demiral (Al-Ahli), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Wolfsburg)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Eren Dinkci (Freiburg), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor)

Kadroda Ahmetcan Kaplan, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak ve Rıdvan Yılmaz sakatlıkları nedeniyle yer almadı.

FERDİ KADIOĞLU SAKAT MI, NEYİ VAR?

Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı ile ilgili bilgi verilmedi. Tahmini sahalara dönüş tarihi olarak 10 Eylül 2024 tarihi açıklandı.