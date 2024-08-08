Ferdi Kadıoğlu gidiyor mu? Brighton 35 milyon euro teklif etti

Ferdi Kadıoğlu gidiyor mu? Yağız Sabuncuoğlu'nun özel haberine göre Brighton, Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte yaklaşık 35 milyon euro teklif etti. Bu gelişmenin ardından Ferdi Kadıoğlu gidiyor mu, Fenerbahçe'den ayrılacak mı soruları gündem oldu. Peki, Ferdi Kadıoğlu gidiyor mu? Ferdi Kadıoğlu Brighton transfer iddiası doğru mu? Detaylar!

FERDİ KADIOĞLU GİDİYOR MU?

Fenerbahçe ve milli takım forması ile gösterdiği performansla Avrupa kulüplerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu'nun adı bu kez İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton ile geçiyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun resmi X hesabından paylaştığı özel habere göre Brighton, Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte yaklaşık 35 milyon euro teklif etti.

EURO 2024 sonrası adı birçok kulüple anılan Ferdi Kadıoğlu'nun takımdan ayrılıp ayrılmayacağı belirsizliğini koruyor.

FERDİ KADIOĞLU'NUN İSTATİSTİKLERİ

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe forması ile çıktığı 202 maçta 18 gol ve 22 asistlik katkıda bulundu. Geçen sezon 51 maçta forma giyen Ferdi, 51 maçta 3 gol, 5 asistlik katkı sağladı. Ferdi bu maçların 42 sol bek 9'unda ise sağ bek pozisyonunda görev aldı.

FERDİ KADIOĞLU'NUN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

2018 yılında 1.40 milyon euro karşılığında NEC Nijmegen takımından Fenerbahçe'ye transfer olan Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.